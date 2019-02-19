لحظة تفجير إرهابى الأزهر لنفسه بالعبوة الناسفة فى مصر (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، عن مقتل إرهابي وشرطيين أثنين، أثناء عملية أمنية في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، بالقرب من الجامع الأزهر.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ تفجير "حي الجمالية" بالقاهرة

وقال الوزارة في بيان: إنه "خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام".

كما كشفت الوزارة عن اسم منفذ التفجير الإرهابي وهو "الحسن عبد الله"، ويبلغ 37 عاما.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب"، خروج الإرهابي من أحد المنازل التي كان مختبئ به بمنطقة الغورية خلف جامع الأزهر وقيام الأهالي وأفراد الأمن بملاحقته والأمساك به، ثم تفجيره لنفسه عقب شعوره بالوقوع في قبضة الأمن.

هذا وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي أودي بحياة 3 أشخاص هم الإرهابي ورجلا أمن، وإصابة 3 آخرين.