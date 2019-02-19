الكشف عن سبب وفاة الأمير عبد الله بن فيصل... وإصابة زوجته

كشفت تقارير صحفية سبب وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم أمس الاثنين.

وزعمت التقارير أن الأمير الراحل توفي بسبب حريق نشب في منزله، تسبب أيضا في إصابة زوجته.

وكان الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير عبد الله، كما نعاه عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها، دون أن يشير أي منهم لظروف وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عاما.

نتقدم بالتعازي لأسرة المغفور له الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز (الأول). رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته. وإنا لله وإنا اليه راجعون. pic.twitter.com/J5LDOhVxLb — الملك سعود (@kingsaud) February 18, 2019

ومن المقرر أن يصلَّى على الفقيد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة.