الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا تقرر فتح ممرين انسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء أن الحكومة السورية وبالتعاون مع روسيا قررت فتح ممرين انسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.

© Sputnik . واشنطن تحث روسيا على الاستمرار بإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان

وقال ميزينتسيف: "اليوم وفقا للبيان المشترك لمقر التنسيق الروسي السوري المؤرخ في 16 فبراير / شباط ، حول فتح ممرات إنسانية للمواطنين السوريين لمغادرة مخيم الركبان، بدأت نقاط العبور عملها بلدتي في بلدتي جليب وجبل الغراب".

يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، أكدت أن موسكو سوف تساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان.

يشار إلى أن اليونيسف، ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، تواصل الدعوة إلى حل آمن وطوعي وطويل الأمد، لمساعدة العائلات في الركبان، سواء من خلال تسهيل العودة الطوعية إلى منازلهم أو إلى أي مكان يختارونه، مع الحفاظ على أمانهم وكرامتهم.