مسؤولو باكستان يفاجئونه بالبندقية... شاهد تصرف ابن سلمان الذي أشعل حماس محبيه

قلد الرئيس الباكستاني عارف ألفي اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسام باكستان، وهو أرفع وسام مدني في البلاد، تقديرا لجهوده ومساهماته في تعزيز العلاقات الأخوية والتقليدية الثنائية بين البلدين.

كما منحه رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني بندقية مطلية بالذهب، وفقا لإعلام باكستاني.

Saudi Crown Prince gifted gold-plated gun, portrait by Senate chairman | Pakistan https://t.co/uvQw2t0IYa pic.twitter.com/WVDOBmLyoR — instant.com.pk (@instantsPost) February 18, 2019

وبعد ذلك وقّع البلدان مجموعة من الاتفاقات لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها الصناعات البتروكيميائية والزراعة، تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، كما قال ولي العهد السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تقليد ولي العهد الوسام، معبرين عن فخرهم بقائدهم الشاب الذي "لم ينحنِ وهو يتقلده"، لافتين إلى أن ذلك يعد مشهدا من مشاهد الإباء والعز.

لا ينحني الا لمن خلقه حفظه الله فوق كل ارض وتحت كل سماء ♥️♥️🌿#محمد_بن_سلمان_في_الهند pic.twitter.com/xZPl3UERRw#محمد_بن_سلمان_في_الهند pic.twitter.com/fAbs6Dvce7 — عٌبًدٍآلَلَهّـ مًدٍآوٌيِ (@v20y05) February 19, 2019

واجتاح خبر وصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وباكستان.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ولي_العهد_في_باكستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن عمق العلاقات التي تجمع السعودية بباكستان.

ملخص أحداث اليوم الثاني من زيارة ولي عهد #السعودية إلى #باكستان ١٨ فبراير ٢٠١٩م. pic.twitter.com/79J73dlXw7 — باكستان بالعربية (@PKarabic) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وتحدث كثيرون عن مراسم الاستقبال والطائرات الحربية الباكستانية التي رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان ترحيبا بمقدمه، ووصفوا تلك المراسم بالمهيبة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر، قائلا: "فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية"، رداً على طلب مني بأن تعامل السعودية العمال الباكستانيين كما تعامل أبنائها والبالغ عددهم 2.5 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى انتشر هاشتاغ #CrownPrinceinPakistan في كل من باكستان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدا أكثر من 186 ألف تغريدة.