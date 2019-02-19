وفاة التوائم السبعة شرقي العراق

توفي سبعة توائم، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوع على ولادتهم بطريقة طبيعية في محافظة ديالى شرقي العراق.

وقال مصدر طبي في محافظة ديالى بأن التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أيام في مستشفى البتول في ديالى توفوا جميعهم، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وتناقلت وسائل إعلام محلية عراقية بأن التوائم توفوا بسبب مشاكل صحية ناتجة عن الولادة المبكرة.

وأعلنت دائرة صحة ديالى، في 11 شباط/فبراير 2019، أن سيدة ولدت سبعة توائم، هم ذكر واحد وست إناث في المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.

وسجلت مستشفى البتول، الأسبوع الماضي، دخول امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي في حالة الولادة، وتَبَيّن خلال الفحوصات الأولية حدوث حالة ولادة مبكرة أنجبت خلالها المرأة صبياً وست فتيات بطريقة طبيعية.