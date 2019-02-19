وزارة الدفاع الإماراتية تبرم عقودا دولية بنحو 140مليون دولار

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، أحمد الحساني، أن الوزارة أبرمت، اليوم الثلاثاء، عقودا بقيمة 514.87 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة مع شركات دولية ومحلية خلال 3 أيام من معرض "آيديكس"، 16 مليار و869 مليون درهم (نحو 4.35 مليار دولار أمريكي).

أبو ظبي- سبوتنيك. وقال الحساني، في تصريح صحفي، إن "قيمة العقود الداخلية والخارجية التي أبرمتها وزارة الدفاع الإماراتية لليوم الثالث بلغت 514872 درهما".

وأضاف أن "إجمالي العقود المبرمة مع شركات دولية ومحلية، على مدى ثلاثة أيام بلغ 16 مليار و869 مليون درهم".

كما أشار المتحدث إلى أن "الوزارة تعاقدت مع شركة "جوينت ستوك" الروسية لشراء ذخائر للناقلة المدرعة "بي أم بي 3" بمبلغ 57 مليون و900 ألف درهم، أي نحو 15.5 مليون دولار".

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.