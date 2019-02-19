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16:08 19 فبراير/ شباط 2019
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    البنك المركزي المصري

    وزير: مصر تبدأ تلقي العروض في طرح سندات دولارية اليوم

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده بدأت، اليوم، تلقي العروض في طرح سندات دولارية، على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق اليوم.

    وأضاف معيط في تصريح لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء: "نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة… بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم.. الطرح بالدولار".

    القاهرة
    © flickr.com / Gary Denham
    أكبر بنك مصري يطرح منافسة أمام 13 مؤسسة عالمية لإصدار سندات دولارية في يونيو
    وجمعت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

    وقالت "رويترز" إن الوزير لم يكشف مزيدا من التفاصيل بشأن قيمة الطرح، وقال "سنرى العروض".

    وكان كان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ "رويترز"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط، ومارس/ آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

    واختارت مصر بنوك "جولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"سيتي بنك" لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" و"بنك الإسكندرية" و"ناتكسيس" لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

    وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

    وقالت صحيفة البورصة المصرية إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

    وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.

    وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

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    سندات, سندات دولارية, أخبار الاقتصاد المصري, الاقتصاد, وزارة المالية المصرية, مصر
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