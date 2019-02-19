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16:08 19 فبراير/ شباط 2019
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    ليبيون يظهرون من خلال علم مملكة ليبيا خلال مسيرة الاحتفال أمام مقر القذافي في مجمع باب العزيزية في طرابلس

    مسؤولون ليبيون: صراع المناصب وراء عدم التوافق على المؤتمر الجامع

    © REUTERS / Suhaib Salem
    العالم العربي
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    أكدت مصادر ليبية مطلعة، أن المؤتمر الوطني الجامع الذي تسعى له البعثة الأممية لن يعقد الشهر الجاري.

    وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اقترب من عملية التوافق على عقد الملتقى الوطني الليبي الجامع في نهاية مارس/ آذار المقبل، وأن لقاءه الأخير مع المشير خليفة حفتر، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، أثمر عن بعض التوافقات حول الملفات المطروحة، حسب المصادر.

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    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    من ناحيته قال محمد العباني رئيس المؤتمر الوطني الليبي الجامع (الداخلي)، إن ما يحول دون التوافق حول المؤتمر الجامع هو صراع المناصب.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن اللقاءات المتعددة التي عقدها خلال الفترات الماضية مع القادة السياسيين في مختلف المناطق، أكدت أن الصراع من أجل السلطة، وتولي المناصب أو الرئاسات هو ما يحول دون عقد المؤتمر الجامع أو الوصول إلى حل سياسي.

     وأشار إلى أن الجيش الليبي يسعى لبسط السيطرة الأمنية في عموم البلاد، وأن هدف يختلف عن الأجسام السياسية، خاصة أن العملية الأمنية باتت ضرورية في الداخل الليبي.

    وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ناقش عدة ملفات خلال لقائه بعدد من المسؤولين ببني غازي.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن غسان سلامة التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، وبعض المسؤولين في الشرق الليبي، حيث ناقش إجراءات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وتحضيرات المؤتمر الوطني الجامع.

    وأشار المريمي إلى أن المؤتمر الوطني الجامع من الممكن انعقاده نهاية مارس/آذار المقبل، خاصة أن التحضيرات لم تنته بشكل كامل، ما يحول دون انعقاده خلال فبراير/شباط الجاري.

    وأوضح المريمي، أن ما طرح خلال القاءات تعلق بالمسارات الثلاثة، التي سيتم التوافق عليها خلال المؤتمر الوطني الجامع، حيث سيتم التوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، أو إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور.

    الخارجية الليبية

    في تصريح سابق، قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، إن موعد المؤتمر الوطني الجامع لم يحدد بعد.

    وأضاف سيالة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخارجية الليبية تتابع كافة الترتيبات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وأن المساعي التي تبذل من أجل نجاح المؤتمر لا انعقاده فحسب، كما أن الجهات المعنية بطرابلس تسعى لتوفير المناخ الملائم لانعقاد المؤتمر.

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    لقاء حفتر وسلامة

    التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة أمس الاثنين 18فبراير/شباط، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ببنغازي، وناقش معه التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والوضع السياسي في ليبيا بشكل عام، بما في ذلك الاستعدادات للملتقى الوطني.

    ويعول الشارع الليبي على انعقاد المؤتمر المرتقب، على أمل إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، والشروع في الإجراءات الخاصة بالانتخابات الليبية، والتي حدد لها أكثر من موعد سابق ولم تتم.

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    حفتر, عقيلة صالح, ليبيا
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