تسجيل
17:42 19 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    الرئيس اليمني: اتفاق ستوكهولم يمثل أولى خطوات انفراج الأزمة في البلاد

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، تحركات دبلوماسية، جمعت القيادة اليمنية ومسؤولين دوليين في إطار جهود إحلال السلام في اليمن، حيث بحث الرئيس عبد ربه منصور هادي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت، مستجدات الأوضاع في اليمن، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أكد الرئيس هادي، "أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل باعتبار ذلك خطوة هامة في إطار بناء الثقة".

    رئيس اليمن عبدربه منصور هادي
    © REUTERS / Khaled Abdullah/Files
    الرئيس اليمني يتحدث عن "أموال مكرسة للحرب على اليمنيين"
    وقال: "سنعمل معا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعا".

    من جهته، رحب الوزير بيرت، بما تم تحقيقه من تقدم لإحلال السلام في اليمن.

    وقال: "سعيدون بالتقدم الإيجابي نحو مسار السلام واحتمالية انتهاء معاناة اليمن، ونؤكد دعم المجتمع الدولي لجهودكم وحرصكم الدائم على السلام".

    كما أشاد الرئيس هادي، خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، "بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، وما تقدمه واشنطن من دعم للحكومة الشرعية في المحافل الدولية وآخرها مؤتمر وارسو"، لافتا "التعاون الاستراتيجي في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب".

    من جانبه، أكد السفير الأمريكي على "موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تمثلها إيران على اليمن والمنطقة".

    ولفت إلى "موقف واشنطن الواضح في هذا الاتجاه وآخرها ما اسفر عنه نقاشات وإيضاحات مؤتمر وارسو في هذا الصدد".

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن
    © AFP 2018 / Mohammed Huwais
    اليمن... مسؤول جنوبي يفجر مفاجأة حول قصف الحوثيين لـ"قاعدة العند"
    في شأن متصل، التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء في الرياض، بالمبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمبابي.

    ووفقا لوكالة "سبأ"، تطرق اللقاء إلى "سير تنفيذ تفاهمات ستوكهولم والعقبات التي تقف في طريق التنفيذ وتأثير ذلك على العملية السياسية والجهود الأممية المبذولة".

    وأكد نائب الرئيس اليمني أن "الضغط على الحوثيين باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد أولوية ملحة للمجتمع الدولي قبل أي تفكير في الانتقال لمشاورات جديدة".

    ونوه إلى "الجهود التي تبذلها الشرعية في سبيل إنجاح تفاهمات السويد وفي مقدمها اتفاق الحديدة مقابل استمرار التعنت والمماطلة والتلاعب من قبل الانقلابيين".

    كانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.

    انظر أيضا:

    الرئيس اليمني يصدر قرارا جديدا بشأن الانتخابات والاستفتاء
    سكرتير صالح يكشف سر تحالف الرئيس اليمني السابق مع الحوثيين
    الرئيس اليمني يتخذ قرارا بشأن "اتفاق الحديدة"
    الرئيس اليمني: الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي في الحديدة
    مستشار الرئيس اليمني: التفاوض مع "الحوثيين" يتوقف على تلك النقاط
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, الرئيس اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ضابط سلاح بحري تايلاندي يتعامل مه أفعى الكوبرا في إطار التدريبات العسكرية المشترك كوبرا غولد (Cobra Gold) بين الجيشين الأمريكي والتايلندي في مقاطعة تشونبوري الساحلية في 19 فبراير/ شباط عام 2018.
    شهية طيبة وبعد...أكل العقارب وشرب دماء الأفاعي للبقاء حيا في الغابة
    أردوغان: لا تراجع عن صفقة شراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا
    تركيا تدحض ادعاءات الـناتو
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك