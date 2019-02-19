بالفيديو... ولي العهد السعودي يصل الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية

وتأتي الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين.
وستستمر زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة — بحسب موقع "بيزنس توداي" الهندي.
فيديو من #نيودلهي | وصول ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى #الهند ثاني محطات جولته الآسيوية#ولي_العهد_في_الهند#CrownPrinceinIndiahttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/aEHufidb4m— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 19, 2019
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان قد بدأ جولته الآسيوية من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مساء أول أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.
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