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20:50 19 فبراير/ شباط 2019
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    اجتماع رئيس هيئة قناة السويس مع الوفد الروسي للإعلان عن موعد تأسيس المنطقة الروسية في مصر

    رئيس هيئة قناة السويس يعلن موعد تأسيس شركة للمنطقة الروسية في مصر

    © Photo / Suez Canal Authority
    العالم العربي
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    أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أنه تم تحديد موعد التوقيع على اتفاق تأسيس شركة للمنطقة الروسية في مصر، في أبريل/ نيسان المقبل.

    جاء ذلك وفقا لبيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، وقال مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي ممثلا في مركز الصادرات الروسي على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها قبل أبريل المقبل.

    الفريق مهاب مميش
    © Sputnik . Suez Canal Authority
    مميش: المنطقة الصناعية الروسية في مصر ارتقت بالتعاون لمستوى الشراكة الصناعية
    وأضاف "وافق الجانب الروسي على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع".

    وأوضح مميش "أنه استعرض مع الجانب الروسي ضرورة عمل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع، وسيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية الروسية الممثلة في الهيئة الاقتصادية ومركز الصادرات الروسي، على أن تقام أعمالها كل شهرين ما بين القاهرة وموسكو لمتابعة المستجدات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها".

    وأضاف مميش "الهيئة الاقتصادية وافقت من جانبها على طلبات الجانب الروسي، التي تتمثل في تعديل إحداثيات المنطقة وتجهيز الأرض وتحسين التربة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، هو نجاح كبير للبلدين بشكل عام، ونجاح للهيئة الاقتصادية في مفاوضاتها مع الجانب الروسي في هذا المشروع العملاق، الذي يوفر ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل".

    ووصف مميش الاجتماع بأنه كان مثمرا وأسفر عن كثير من نقاط الاتفاق بين الجانبين بما يؤكد على الرؤية والمصلحة المشتركة بين الدولتين ويعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويمهد لنجاح المنطقة، مشيرا إلى إن هناك عدد كثير من الشركات الروسية مهتمة بالمنطقة الصناعية الروسية، وترغب في إنشاء أفرع لها في مصر باعتبار المنطقة بوابة لدول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

    اجتماع رئيس هيئة قناة السويس مع الوفد الروسي للإعلان عن موعد تأسيس المنطقة الروسية في مصر
    © Photo / Suez Canal Authority
    اجتماع رئيس هيئة قناة السويس مع الوفد الروسي للإعلان عن موعد تأسيس المنطقة الروسية في مصر

    وحضر الفريق مهاب مميش واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ورشة عمل حضرها ممثلو 200 شركة من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة، حيث تم عرض نظم وحوافز وإجراءات المنطقة ونظام النافذة الواحدة وشرح عوامل جذب المنطقة للاستثمارات المتنوعة.

    ومن بين الشركات الروسية مجموعة "Hevel Solar"، أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة في روسيا، حيث تسعى الشركات إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية تعمل على نطاق واسع، وتقديم الحلول الكهربائية المستقلة للمناطق النائية والمرافق الصناعية، ومجموعة "TAIF"، أحد أكبر الشركات في روسيا وإقليم تتارستان، التي تعمل في مجالات الاتصالات وتكرير البترول والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وشركة "AvtoKran" لإنتاج وتصنيع شاحنات الرفع، التي يمثل إنتاجها نحو 35 في المئة من الإنتاج الروسي من شاحنات الرفع.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, هيئة قناة السويس, رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش, مصر, روسيا
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