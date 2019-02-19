سوريا... ضبط شركة صرافة معروفة قامت بعمليات مالية من وإلى أمريكا والصين

ونقلت وكالة "سانا" عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيدها أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.

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وكشفت الهيئة في بيان لها أن هذه العمليات الضخمة تمت سواء بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية وغيرها إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات بدمشق.

وأوضحت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.

وتتابع الهيئة إلى تحقيقاتها لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.

وكانت الهيئة تمكنت بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة.