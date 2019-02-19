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20:51 19 فبراير/ شباط 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان

    مساع سعودية لخفض التوتر المتفاقم بين الهند وباكستان

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    تكتسب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الهند المحطة الثانية ضمن جولته الآسيوية بعد باكستان، أهمية خاصة في ظل اهتمام الرياض بخفض التصعيد بين الجارتين النوويتين.

    وفي هذا السياق جاء في بيان صحفي صادر عن السفارة السعودية في القاهرة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال خلال مؤتمر صحفي عقد في إسلام آباد "فيما يتعلق بالنزاعات بين الهند وباكستان، فإن هدفنا هو محاولة خفض حدة التوتر بين الدولتين الجارتين والبحث عن مسار لحل الخلافات القائمة بينهما سلميا".

    جنود هنود يتفحصون الأنقاض بعد انفجار في ليثبورتا في منطقة بولواما جنوب كشمير
    © REUTERS / STRINGER
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    وأكد الجبير، أن المملكة وباكستان ترتبطان بمصالح استراتيجية مشتركة، وتواجهان عدة تحديات ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفا "نتعاون مع بعضنا ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية".

    واستغرب الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، توجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية أخيرا.

    وأضاف الوزير "الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكف عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها"، مشيراً إلى أنها "ملاذ الإرهابيين، وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب".

    ولفت إلى أن المملكة وباكستان وأمريكا تعمل سويا لمكافحة ذلك الخطر. وأوضح أن المملكة تعمل مع باكستان بهدف التوصل إلى تسويات بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، وترغب في حل سلمي بشأن الأزمة الأفغانية".

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية, باكستان, الهند
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