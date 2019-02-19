المجر تفتتح فرعا دبلوماسيا لسفارتها في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا حصلنا على موافقة لافتتاح فرع دبلوماسي لدولة المجر في القدس.

ووصف نتنياهو موافقة دولة المجر على افتتاح فرع دبلوماسي في مدينة القدس، بأنه إنجاز كبير، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع ضم نتنياهو وممثلي دولة المجر على هامش اجتماعات مؤتمر "وارسو" للأمن والسلم في الشرق الأوسط والمناهض للسياسات الإيرانية، والمعروف إعلاميا باسم مؤتمر "وارسو".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة سلوفاكيا قررت فتح مركز إبداعي وثقافي في القدس، كما فعلت دولة التشيك من قبل.

After months of efforts that I have led, today we have a very important achievement: Hungary has decided to open in Jerusalem a diplomatic branch of its embassy, and Slovakia has decided to open an innovation and cultural center in Jerusalem. pic.twitter.com/3ay3bTj6wj — PM of Israel (@IsraeliPM) February 19, 2019

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، قال خلالها:

بعد أشهر من الجهود التي قدتها، حققنا اليوم إنجازا مهما للغاية: المجر قررت فتح مكتب دبلوماسي بأورشليم تابع لسفارتها وسلوفاكيا قررت فتح مركز إبداعي وثقافي بأورشليم وذلك بعد أن أعلنت التشيك فتح البيت التشيكي بأورشليم. هذه الجهود أثمرت ثمارا!.

ونشر نتنياهو شريطا فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر" يفيد بهذا المعنى، وتظهر على وجه أسارير الفرح والانتصار.

ويشار إلى أن كل من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي قد نقلت سفاراتها فعليا إلى مدينة القدس، بدلا من تل أبيب، وتبعتها التشيك بافتتاح مركز ثقافي، وهو ما يتكرر، حاليا، مع دولة سلوفاكيا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وأفتتحت في العيد السبعين لإنشاء دولة إسرائيل، الموافق الخامس عشر من مايو/ أيار 2018.