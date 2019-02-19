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20:50 19 فبراير/ شباط 2019
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    مقاتل لحزب الله أمام مدفع صاروخي

    السفيرة الأمريكية في بيروت: الولايات المتحدة قلقة من دور "حزب الله" المتزايد في لبنان

    © AFP 2018 / LOUAI BESHARA
    العالم العربي
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    قالت السفيرة الأمريكية في بيروت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن الدور المتزايد لـ"حزب الله" في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة.

    وذكر بيان للسفارة الأمريكية، أن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت "صريحة جدا… فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة"، بحسب صحيفة "ذا ستارز".

    مقاتل لحزب الله أمام مدفع صاروخي
    © AFP 2018 / LOUAI BESHARA
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    وقالت ريتشارد، دون أن تذكر "حزب الله" بالاسم، إن هذه الجماعة "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر"، بحسب "رويترز".

    وأضافت أنها "تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن ثلاث دول".

    وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسميا إبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، اتسع نفوذ "حزب الله" في المنطقة مع إرساله مقاتلين إلى صراعات في الشرق الأوسط بما فيها الحرب في سوريا.

    وفاز "حزب الله" بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان الذي يضم 128 مقعدا في انتخابات العام الماضي. وفقد الحريري أكثر من ثلث مقاعده.

    وتعكس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي استغرق تشكيلها نحو تسعة أشهر، إلى حد بعيد نتائج الانتخابات.

    وزودت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات تزيد عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه معتبرة إياه "المدافع الوحيد والشرعي" عن البلاد. وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة أكبر المانحين للبنان بالمساعدات التنموية والإنسانية والأمنية.

    وأضافت "العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بأكثر من 825 مليون دولار، وكانت أكثر مقارنة مع العام السابق".

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    أخبار حزب الله, أمريكا, لبنان
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