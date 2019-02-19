"حزب الله العراق": قصفنا مواقع أمريكية داخل سوريا

كشف الناطق العسكري باسم كتائب "حزب الله العراق" جعفر الحسيني، أن كتائب الحزب قصفت مواقع عسكرية أمريكية داخل سوريا، واتهم التواجد العسكري الأمريكي في العراق بأن له أهداف ومخططات على مستوى المنطقة.

وبحسب موقع "الميادين.نت" صرح الحسيني أن حادثة قصف كتائب "حزب الله العراق" لمواقع أمريكية داخل سورية هي صحيحة ولكنها كانت تستهدف عدداً من الإرهابيين.

© AFP 2018 / Jim MacMillan, File "حزب الله" العراقي يهدد بتدمير القواعد الأمريكية في العراق

وأضاف الحسيني أن الانتشار العسكري الأمريكي في العراق يشير إلى مخططات هم على علم بها، وسيعلنوها لاحقاً.

وقال الحسيني إن القوات الأمريكية ستتحرك خلال الأيام المقبلة مرجحاً قيامها بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية.

ونقلت بعض المصادر المطلعة أن القوات الأمريكية وجهت رسالة سلبية عبر مكتب الأمم المتحدة في بغداد إلى كتائب "حزب الله العراق" على خلفية قصفها للمواقع الأمريكية داخل سوريا.

وبيّنت تلك المصادر أن "حزب الله العراق" رفض تسلم هذه الرسالة بغض النظر عن محتواها لعدم تواصله مع أية جهة أمريكية، وقال الحسيني "إذا أراد الأمريكيون شيئاً من "حزب الله" العراق فليعلنوه عبر الإعلام".

وأشار الحسيني إلى تواجد 31 قاعدة أمريكية في العراق منها 7 قواعد للطائرات بالإضافة إلى 6 مراكز ومحطات استخباراتية، كما يتواجد نحو 34 ألف جندي أمريكي على الأراضي العراقية مع 5 شركات حماية و24 شركة متعاونة.

يذكر أن كتائب "حزب الله العراق" تأسست عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق بغية مقاومته، حيث كانت عدة كتائب منفصلة، ومن ثم توحدت عام 2006 ضمن تنظيم واحد أطلق عليه اسم "حزب الله العراق"، وقد وضعته الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 2009.