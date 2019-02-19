خطط أمريكية لتدشين مفاعلات نووية سعودية

وأفادت الصحيفة الأمريكية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا، اليوم، عن قلقهم من إمكانية تطوير المملكة السعودية لأسلحة نووية إذا تم نقل التكنولوجيا الأمريكية دون ضمانات مناسبة، في وقت كان من المفترض أن يكون الاتفاق الأمريكي السعودي بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن القلق يساور مجلس الأمن القومي ومسؤولي الأخلاقيات بالكونغرس من تعارض القوانين الأمريكية والأمن القومي الأمريكي مع بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية أو غيرها.
وحاول تقرير الصحيفة الأمريكية الربط بين العلاقات الطيبة بين الرئيس، دونالد ترامب، وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رغم مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكذلك حول دور المملكة في حرب اليمن.
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