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22:25 19 فبراير/ شباط 2019
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    أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني

    اتفاق بين الصفدي وعدد من نظرائه العرب والأوروبيين بشأن القضية الفلسطينية

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم العربي
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    تم الاتفاق بين وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظرائه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية على أهمية إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

    عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية اليوم على أهمية إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي أكدت المملكة أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم".

    كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
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    وأكد الاجتماع على "دعم كل جهد فاعل للتوصل لهذا الحل".

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري حول العملية السلمية قد دعا إليه وزير خارجية إيرلندا وحضره وزير الخارجية الصفدي ووزراء خارجية مصر وفلسطين وفرنسا والسويد وبلغاريا وقبرص وإسبانيا إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

    وشدد المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حل الدولتين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التطرّف واليأس.

    وأكد الوزراء الذين كانوا بدؤوا اجتماعهم على عشاء عمل مساء أمس الاثنين بعد لقائهم الرئيس الإيرلندي ورئيس الوزراء الإيرلندي، دعمهم للسلام الشامل الذي يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة وإسرائيل في الأمن والقبول وفق حل الدولتين.

    وعبر الوزراء عن قلقهم من الوضع الراهن وشددوا على أهمية إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الصراع.

    وحمل الصفدي إلى الاجتماع موقف بلاده المؤكد أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو سبيل السلام الشامل الوحيد.

    وحذر من تبعات حال الجمود التي تشهدها الجهود السلمية ومن غياب أفق التقدم نحو حل الدولتين وتجذر اليأس على حساب أمن المنطقة واستقرارها.

    وأكد أن المملكة ستظل تبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب والذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1976وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأجرى الصفدي على هامش الاجتماع محادثات مع نظرائه تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

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    الكلمات الدلالية:
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, الحكومة الأردنية, الأردن
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