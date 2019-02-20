أرامكو السعودية: نعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس

وأكد الناصر تطلع لاستخدام 2-3 ملايين برميل يوميا من النفط في صناعات البتروكيماويات، مشيرا إلى حاجة أرامكو لتوسعة الأنشطة والحضور في الهند، حسبما ذكرت رويترز.
ويزور ولي العهد السعودي الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وصرح سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".
ويأتي من بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.
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