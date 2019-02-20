أرامكو السعودية: نعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس

صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن الشركة تعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل من النفط يوميا خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وأكد الناصر تطلع لاستخدام 2-3 ملايين برميل يوميا من النفط في صناعات البتروكيماويات، مشيرا إلى حاجة أرامكو لتوسعة الأنشطة والحضور في الهند، حسبما ذكرت رويترز.

© Sputnik . Igor Zarembo روسيا تتجاوز السعودية في إنتاج النفط

وتابع الناصر في جلسة نقاشية في نيودلهي قائلا "إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040".

ويزور ولي العهد السعودي الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وصرح سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".

ويأتي من بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.