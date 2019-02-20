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10:56 20 فبراير/ شباط 2019
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    تركي آل الشيخ

    شاهد..."حرب كلامية" بين تركي آل الشيخ وجمال ريان... والسبب مصر

    © Photo/ Facebook/ turkialashikh
    العالم العربي
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    شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تراشقا كلاميا بين رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، والإعلامي الفلسطيني الأردني، في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، حول قضية شتم قطاع من جماهير الأهلي للوزير السعودي قبل أشهر.

    ونشر ريان، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائلا: "أعلن تضامني مع تركي آل الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي، الشعب المصري أرقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ".

    ​ورد آل الشيخ على تغريدة ريان، قائلا: "أنا وإخواني في مصر نتصافى إنتى مالك؟!"، ليدخل الإعلامي المصري الذي يقدم برنامج عبر قناة MBC مصر، عمرو أديب، على خط النقاش ويعبر عن تأييده لتغريدة آل الشيخ، واصفا إياه بـ"السعودي الأصيل" الذي لا يسمح لـ"المرتزقة" بالاصطياد في الماء العكر.

    ​تغريدة الإعلامي الأردني، أشعلت غضب آل الشيخ الذي رد قائلا: "يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا أعرف كيف بعيش لو ما كنت معي قلبا وقالبا! خلك في جزيرة الموز! وأنا وأهلي في مصر نصلح مع بعض"، على حد تعبيره.

    ​ولم يصمت ريان على تغريدة آل الشيخ، ليرد قائلا: "عندي دم، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي أخ تركي، على كل حال، إذا بدك تصلح مع المصريين، اعتذر لهم أولا، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانيا".

    ​ليرد رئيس هيئة الترفيه السعودية، مجددا على مذيع الجزيرة قائلا: "لا خلي دمك الملوث ليك… ومو محتاج أغازل أهل مصر لنهم أهلي… وأنتى خبطت الباب وجاك الجواب… فل عنا… وروح عند معلمك عزمي".

    ​عاد جمال ريان، وشن هجوما عكسيا على آل الشيخ قائلا: "أنا دمي A+ ، إذا مو محتاج دم اختصر الطريق واعتذر للمصريين، إذا بدك بلوك مثل عبد الرحمن بن مساعد بعملك، أما عزمي فلا علاقة له بالمطلق بالجزيرة وفي، أنت تتحدث إلى إعلامي حر، مش متعودين على مثله في السعودية".

    ​استمرت سلسلة التغريدات النارية بين الجانبين، ليرد آل الشيخ قائلا: "اسمه سمو الأمير عبد الرحمن … ودمك X+ هاذي النوعية لا تتواجد إلا في الزريبة إلي تتشرف بنتمائك ليها من ١٩٩٦م… والإعلام الحر أبعد ماتكون عنه… خليك في جزيرة الموز وخلني أركز في المباراة"، وتابع قائلا: "بلوكك شرف لي".

    رد ريان مجددا على تغريدة آل الشيخ قائلا: "وأنا شيخ ابن شيخ، لا فرق بيننا، أما أنت فلا، أتمنى لك الاستمتاع في المباراة وإلى اللقاء في مباراة جديدة أغلبك فيها، كما غلبتكم قطر".

    ​لينهي رئيس هيئة الترفيه التراشق قائلا: "شاطر.. خلينا نركز في المباراة".

    ​، ويرد عليه الإعلامي الأردني قائلا: "وأنت شتور كمان".

    ​وكان المذيع في "قناة الجزيرة" جمال ريان، قد دخل في عدة سجالات سابقة عبر موقع تويتر مع الأمير السعودي، ورئيس نادي الهلال السعودي سابقا، عبد الرحمن بن مساعد.

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