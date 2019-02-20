تسجيل
12:31 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

    تعليق مفاجئ من وزير خارجية قطر على إمكانية "تنحي ابن سلمان"

    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن على السعوديين أن يبينوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

    لؤلؤة قطر في الدوحة
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    قطر تعلن مقاضاة السعودية في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي
    وأضاف آل ثاني، في مقابلة له مع صحيفة "هندسبلات" الألمانية، نشرتها مساء أمس الثلاثاء، بشأن ما إذا كان يتعين على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التنحي عن منصبه، بعد الشبهات التي تحوم حول إعطائه أمر اغتيال الصحفي جمال خاشقجي: "هذا ليس شأننا، لكن على السعوديين أن يبينوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن هذه الجريمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتأكد من تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة".

    وذكر أن "الاستقطاب في منطقتنا وصل إلى حد مضحك أمام العالم بأسره"، مشيرا إلى أننا "بحاجة إلى الاستقرار وليس إلى حجج جديدة للصراعات"، لكنه استدرك بالقول: "إننا لا نملك السيطرة على بعض الحكام غير المسؤولين في المنطقة، وهناك إلى جانب قرار فرض حصار على قطر، بعض القرارات غير المسؤولة السيئة لنا جميعاً في هذه المنطقة من العالم".

    وردا على سؤال بشأن موعد انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، قال الوزير القطري: "عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. والعالم كله يعرف الآن أن هذا الحصار لا يرتكز على أساس ولا طائل منه".

    ووصف وزير الخارجية القطري اتهام البعض (في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بلاده بتمويل الإرهاب بأنه "مضحك"، مضيفاً: "نتهم نحن بتمويل الإرهاب وفي الوقت نفسه قطر هي مركز للتحالف الدولي ضد الإرهاب".

    وشدد الوزير القطري على أن "دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسوف يتوجب عليها دفع ثمن ذلك". قائلا: دولة قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر، وسنطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية".

    وتشهد منطقة الخليج أزمة "غير مسبوقة" بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصارا بريا وجويا وبحريا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

    انظر أيضا:

    صحيفة تكشف مفاجأة... كيف ساعدت قطر خاشقجي قبل مقتله
    دعوة من الملك سلمان لأمير قطر لحضور القمة الخليجية... السعودية ترفض اتهامات في مقتل خاشقجي... واشنطن تطالب أوروبا بمعاقبة إيران
    تعليق رسمي من قطر... تزامنا مع "قرار تركي مفاجئ" بشأن خاشقجي
    وزير خارجية قطر يطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي... ويتحدث عن السعودية والإمارات
    باحث: السعودية تحتاج دعم "مجلس التعاون" في أزمة خاشقجي... ومصالحة قريبة مع قطر
    الكلمات الدلالية:
    جثة خاشقجي, مقتل خاشقجي, حصار قطر, مقاطعة قطر, الأزمة القطرية السعودية, الأزمة القطرية الخليجية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, التصعيد ضد قطر, تحقيقات الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي, الديوان الأميري القطري, وزارة الخارجية القطرية, الحكومة البحرينية, الحكومة الإماراتية, الديوان الملكي السعودي, محمد بن سلمان, جمال خاشقجي, محمد بن عبد الرحمن آل ثانى, السعودية, البحرين, قطر, الإمارات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون خلال احتفالات Tutta colpa della Luna أو Blame the Moon في ريو دي كاناريجيو، إحدى القنوات الشهيرة في البندقية في 16 فبراير/ شباط 2019. بدأت فينيسيا احتفالات الكرنفال السنوية مع عرض مائي ليلا الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، وهي من احتفالات بمناسبة مرور 50 عاماً على سير الإنسان على القمر لأول مرة.
    انطلاق مهرجان المدينة التي خلقت للمهرجانات
    أردوغان: لا تراجع عن صفقة شراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا
    تركيا تدحض ادعاءات الـناتو
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك