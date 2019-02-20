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    عناصر الشرطة اليمنية الحوثية في الحديدة، اليمن 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    إعلام: الحكومة اليمينة توافق على خطة المبعوث الأممي لإعادة الانتشار في الحديدة

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    وافقت الحكومة اليمنية على خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة.

    مدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    الحكومة اليمنية تعلن فتح ممرات إنسانية في الحديدة
    ووفقا لقناة "العربية"، كشف مسؤول حكومي يمني عن اتصالات مكثفة يجريها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والجنرال لوليسغارد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع الحكومة، وأنصار الله لتجاوز الخلافات بشأن تنفيذ الانسحابات التي اتفق عليها من موانئ الحديدة، وأجزاء من مناطق التماس في المدينة لتأمين وصول موظفي الإغاثة إلى مطاحن البحر الأحمر.

    وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، بأن الجانب الحكومي "تلقى ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين بأن تبدأ أنصار الله بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام".

    وستتم هذه الخطوة، وفقا للمصادر، بإشراف المراقبين الأمميين، وبعد التأكد منها تبدأ عملية الانسحاب من ميناء الحديدة ومناطق التماس في المدينة خلال 11 يوما، تنسحب خلالها أنصار الله من ميناء الحديدة خمسة كيلومترات، وتنسحب القوات الحكومية ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، جنوب مطاحن البحر الأحمر، يقابلها انسحاب الحوثيين 350 مترا شمالا، وفتح الطريق إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر.

    وشملت الضمانات، التأكيد على وضع الترتيبات اللازمة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية إلى أعمالها، التي تم استبعادها من قبل أنصار الله بعد دخولها إلى الحديدة عام 2014 وخروج ما يسمى "المشرفين الحوثيين".

    وأكدت المصادر، أن الحكومة أبلغت الجانب الأممي برسالة مكتوبة استعدادها تنفيذ كل ما اتفق عليه بعد وضع ترتيبات عودة طواقم السلطة المحلية الأمنية والمدنية إلى أعمالها، وتأكيد المراقبين الأمميين أن قوات الحوثي أتمت الانسحابات من الموانئ الثلاثة، ونزعت حقول الألغام عن طريق موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

    وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أبلغت، يوم الأحد الماضي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، موافقتها على تنفيذ خطة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد. وأكد رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، خلال لقاء بالمبعوث الأممي، في صنعاء، "الجاهزية لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة وفق خطة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".

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