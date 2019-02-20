اتفاق سعودي إماراتي... مصنع للمنتوجات والتجهيزات العسكرية في الرياض

وقعت شركة "العسبر" الإماراتية المتخصصة في الصناعات العسكرية، على هامش معرض "آيدكس"، اتفاقية مع شركة "مجال ألفا" القابضة السعودية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض بتكلفة 50 مليون درهم وبمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم في السنة الثالثة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العسبر للصناعات العسكرية محمود محمد راشد الأميري، إن "الشركة تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية وأنها حاليا ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات المختصة في السعودية وتزودها بتقنيات وآليات عسكرية"، وفقا لموقع "العين" الإماراتي.

© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade "آيديكس 2019"... صفقات أسلحة بـ 3 مليارات دولار في يومين (فيديو وصور)

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "مجال ألفا" عبد الله بن محمد الفوزان، أن توجه الشركة هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط القيادة العليا في المملكة من خلال توطين الصناعات العسكرية في المملكة وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك وبالتالي زيادة المنتج المحلي.

وأضاف أن "هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها جهات أمنية وعسكرية في المملكة".

وقام الطرفان بتعيين شركة "إنتو كابيتال" المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة في البلدين.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الأحد 17 فبراير/ شباط، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، 15 في المئة منها شركات وطنية.

© Sputnik . Dmitry Shorkov الإمارات تستثمر في تطوير سلاح روسي

ويرجع تاريخ المعرض إلى عام 1993، ويعقد منذ ذلك الحين مرة كل عامين، ويقام هذا العام على مساحات عرض داخلية وخارجية، إضافة إلى منطقة مخصصة للعروض المائية.

وتجاوزت قيمة صفقات القوات المسلحة الإماراتية، خلال اليوم الثاني من آيدكس 7 مليارات درهم إماراتي، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات حوالي 12 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعرض على "فيسبوك".

وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات دولية أبرزها شركة "رايثيون" الأمريكية، وشركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية.

وأبرمت السعودية صفقة مع شركة "روستيخ" الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف "AK-103" في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.