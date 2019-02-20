الجيش المصري: مقتل 8 مسلحين خلال استهداف بؤر إرهابية في شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 مسلحين شديدي الخطوة، خلال مداهمات لبؤر إرهابية في شمال سيناء.

وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، "استهدفت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء عدد 7 بؤر إرهابية وتمكنت من القضاء على 8 فرد إرهابي شديدي الخطورة وتدمير2 عربة مفخخة".

​وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، السبت الماضي، أن هجوما مسلحا استهدف أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء، فقامت قوة الارتكاز بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 فرد تكفيري، فيما قتل15 جنديا.

وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من فبراير/ شباط 2018، عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم "سيناء 2018" لتطهيرها من العناصر الإرهابية.

ومنذ عام 2013، تتواصل مواجهات بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة، والتي زاد نشاطها عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.