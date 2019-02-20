ألمانيا لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية

قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.

وقالت ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.

من جانبه، دافع وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية، اليوم الأربعاء، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن.

وقال هنت، خلال زيارة لبرلين: "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابع: "أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام".