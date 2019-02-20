انهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق "غراد" في ريفي اللاذقية وحماة

تبدو خطوط الاشتباك في ريف اللاذقية الشمال الشرقي غير بعيدة عن التقاط حرارة التصعيد المسلح في ريفي حماة وإدلب، وخاصة مع انسداد الطرق السياسية في الشمال التي حاولت تركيا الترويج لها وضمانها مدعية قدرتها على إنجاحها لكونها قادرة على إصدار "فتاوى شرعية" يمكن استساغتها من قبل "جبهة النصرة".

خلال اليومين الفائتين، تعرضت بعض قرى ريف اللاذقية الشمال الشرقي لموجات متتالية من القصف بصواريخ "غراد" التي يفوق مداها 50 كم.

وبالرغم من أنها لم تتسبب بوقوع ضحايا في المناطق الآمنة، إلا أن هذه الصواريخ أعادت إلى الجبهات وضعية تذخيرالنار بعد أشهر من هدوء الترقب والاستعداد.

© Sputnik . Morad Saeed إنهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق "غراد" بريفي اللاذقية و حماة

مصدر نيران "غراد" معروف تماما لدى مقاتلين الجيش العربي السوري المرابطين على خطوط التماس، وغاليتها الساحقة جاء —كما العادة- من مواقع المسلحين القاطنين في القرى المتشابكة بين ريفي اللاذقية وإدلب، وتحديداً بلدتي (الناجية وبداما)، إضافة لأحد المرابض المعتادة في التلة العالية الواقعة خلف بلدة كباني.

قال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" إن المسلحين المنتشرين شمال غربي سوريا تجاوزوا مجددا الخطوط المتعارف عليها التي حددتها الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد والمنطقة منزوعة السلاح، ما استدعى ردا مقابلا من مدفعية الجيش السوري الثقيلة وراجمات الصواريخ المتمركزة فوق تلال (مرج خوخة) و(ربيعة)، والتي وجهت عشرات الضربات المركزة وطالت فيها مناطق انطلاق "الغراد"، كما ساهمت الطائرات الروسية الحربية في سحق عدد من الأهداف المتحركة، وذلك ضمن الرد المباشر على الخروقات الصاروخية.

© Sputnik . Morad Saeed إنهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق "غراد" بريفي اللاذقية و حماة

وبين المصدر ذاته: أن "النشاط المسلح لجيش التركستان (الصينيين) الذين تقدر أعدادهم بنحو 18 ألفا، ازداد في الأيام القليلة الماضية وخاصة أولئك الذين يتمتعون بقدرات قتالية عالية وتسليح وافر ممن يستوطنون مدينة (جسر الشغور) أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي، وهم عادة ما ينسقون عمليات اطلاق الصواريخ والقذائف الحرارية، كما يقومون بين الحين والآخر بمد خطوط التماس بعربات بعضها يحمل ذخيرة وأخرى مخصصة لشحنات الصواريخ الخاصة براجمات الصاروخية، وغالباً ما يتم رصدها سواء في الميدان أو عبر مصادر تمرر للجيش السوري الإحداثيات ما يسهم في تدميرها قبل وصولها.

© Sputnik . basel shartouh مقتل مدني وإصابة 4 أطفال بقصف صاروخي لجبهة النصرة شمالي حماة

وأشار المصدر إلى أن الطيران الروسي الإستطلاعي والحربي يلعب دوراً هاماً في تدمير أهداف معقدة بعضها تحت الارض ويخضع للتحصين التدشيم.

وخلال الآونة الأخيرة، شهد قطاعي المنطقة منزوعة السلاح المتحلقة حول ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، وحماة الجنوبي والجنوبي الشرقي، تصعيدا صاروخيا خطيرات استهدف من خلاله مسلحو "جبهة النصرة" و"حراس الدين" البلدات والقرى الآمنة على خطوط التماس.

وآخر تلك الحلقات جاء، أمس الثلاثاء، حيث أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة مسلحة من بلدة الأربعين في ريف حماة الشمالي نحو نقاطه في بلدة الجبين بريف محردة كما قام مسلحون آخرون في ريف حلب الغربي باستهداف منطقة جمعية الزهراء وشارع النيل وسط مدينة حلب بعدد من القذائف في ظل انفلات حاد وخلافات متصاعدة تعصف بالتيارات المتشددة داخل مدينة إدلب.