مفاجأة... لغم يكشف مهمة سرية لأخطر قوات خاصة في العالم

كشفت صحيفة بريطانية عن وجود كتائب (SAS) التي تصنف ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم، في مهمة سرية للغاية على أراضي دولة عربية.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس"، توجه فريق من القوات الخاصة مدجج بالسلاح، ومكون من 12 بريطانيا في مهمات سرية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قادما من جيبوتي على متن طائرة هليكوبتر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت قيادة الولايات المتحدة.

© Sputnik . Григорий Сысоев سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتكشف وجود خلافات مع الإمارات بشأن اليمن

وقالت الصحيفة أن فريق "ساس" المحمول جوا والمدرب من قبل المخابرات السرية البريطانية يعمل إلى جانب وحدة لفريق "ألفا" القوة القتالية الأساسية للقبعات الخضر الأمريكية.

وأضافت أن الفريق التقى مع قادة الإمارات قبل أن يتوجهوا إلى الشمال الشرقي في شاحنات صغيرة لا تحمل أية علامات، بعد أن تم إلباسهم ملابس يمنية، قبل أن يتم استهدافهم بلغم أرضي، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

وأوضحت أن الجنود المسلحين أصيبوا بجروح في الساق وتم إجلاؤهم بمروحية إماراتية إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.