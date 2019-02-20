5 اتفاقيات تم توقيعها في الهند بحضور ولي العهد السعودي

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.

استقبل رئيس وزراء الهند في قصر حيدر آباد في نيودلهي، اليوم الأربعاء، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، قبل عقد اجتماع ثنائي بين الزعيمين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة واستثمار الهند، بجانب مذكرة تفاهم للاستثمار في الصندوق الوطني والبنية التحتية الهندية.

وتم أيضا توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والتعاون في مجال السياحة، بجانب مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين.

وشهدت الزيارة الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

ونقل ابن سلمان خلال الزيارة، تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولة الهند، على هامش اجتماع موسع جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين.