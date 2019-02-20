5 اتفاقيات تم توقيعها في الهند بحضور ولي العهد السعودي

استقبل رئيس وزراء الهند في قصر حيدر آباد في نيودلهي، اليوم الأربعاء، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، قبل عقد اجتماع ثنائي بين الزعيمين.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة واستثمار الهند، بجانب مذكرة تفاهم للاستثمار في الصندوق الوطني والبنية التحتية الهندية.
شهد #ولي_العهد ورئيس الوزراء الهندي توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.#ولي_العهد_في_جمهورية_الهند#CrownPrinceinIndia pic.twitter.com/LUuJXURHT4— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 20, 2019
وتم أيضا توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والتعاون في مجال السياحة، بجانب مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين.
وشهدت الزيارة الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
ونقل ابن سلمان خلال الزيارة، تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولة الهند، على هامش اجتماع موسع جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين.
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