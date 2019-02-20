سفير السعودية لدى واشنطن يعلق على زيارة ولي العهد إلى الهند

علق الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

© REUTERS / ADNAN ABIDI محمد بن سلمان: علاقتنا مع الهند موجودة في حمضنا النووي (فيديو)

وقام ابن سلمان بأول زيارة له إلى الهند، بدأها أمس الثلاثاء 19 فبراير/ شباط، وتستمر على مدى يومين.

وكتب سفير السعودية لدى واشنطن، اليوم الأربعاء 20 فبراير، على "تويتر": "علاقة المملكة مع الهند استراتيجية، وخدمت مصالح الشعبين الصديقين"، مضيفا: "تأتي زيارة ولي العهد إلى الهند لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نموا".

واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ولي العهد السعودي في نيوديلهي، التي تمثل محطته الثانية في جولة آسيوية، بدأها الأحد في باكستان، ومن المقرر أن تشمل الصين.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لولي العهد السعودي، وتؤكد على أهمية العلاقات السعودية الهندية.

The strategic relations between #KSA and #India has been beneficial for both our peoples. The Indian economy is one of the world’s largest; HRH the Crown Prince’s visit to India will explore new avenues of cooperation, and solidify ties between both of our nations. 🇸🇦 🇮🇳 pic.twitter.com/FOnZ2WMhb9 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 20, 2019

ورافق ولي العهد السعودي وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وشهدت التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة واستثمار الهند، إلى جانب مذكرة تفاهم للاستثمار في الصندوق الوطني والبنية التحتية الهندية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والتعاون في مجال السياحة، بجانب مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين.

وشهدت الزيارة الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.