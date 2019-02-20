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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    عقب إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام... تعليق من السيسي على القضاء المصري

    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    العالم العربي
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    أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن لا أحد يمكنه التدخل في عمل القضاء المصري واستقلاله.

    أتى حديث السيسي، عقب تنفيذ حكم الإعدام على تسعة متهمين بقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، بعد اعترافهم بتخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم أفريقيا، مؤكدا دعم الدولة المصرية للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيرا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

    وشدد السيسي على أن الدولة تعمل على ترسيخ العدل ومبدأ استقلال القضاء، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

    واستعرض  الرئيس المصري رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية.

    وأشار السيسي إلى أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء في القارة وبناء قدرات أعضائها، مشيرا  إلى دعم مصر لدور الجمعية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

    وتحدث السيسي خلال حواره مع النواب العموم على خطورة قضية الإرهابين العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.

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    الكلمات الدلالية:
    السيسي, القضاء, إعدام, مصر
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