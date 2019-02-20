الجبير يفتتح المبنى الجديد للسفارة السعودية في الهند... (بالصور)

افتتح عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، مبنى سفارة بلاده الجديد لدى الهند، بمشاركة وزيرة خارجية الهند، سوشما سوراج.

يأتي افتتاح مبنى السفارة السعودية الجديد في الهند، على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى الهند، أمس الثلاثاء.

#نيودلهي | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند بمشاركة وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج 🇮🇳🇸🇦 pic.twitter.com/hw9caZTvHO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها الرسمي على "تويتر" صورا لافتتاح الجبير لمبنى السفارة في نيودلهي.

وضم الوفد السعودي رفيع المستوى، المرافق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رجال أعمال ومسؤولين سعوديين بعد زيارتهم دولة باكستان.

صور.. جانب من افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية #الهند 🇮🇳🇸🇦 pic.twitter.com/s8fynURXW5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وكان رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، على رأس مستقبليه في مطار نيودلهي، وذلك خروجا على البروتوكول الهندي، الذي يقضي بإرسال أي وزير لاستقبال الضيوف، ولكن مودي استقبل الأمير محمد بن سلمان بنفسه.

ووقعت الرياض ونيودلهي برعاية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي اتفاقيات تجارية بقيمة 100 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أقام الرئيس الهندي، رام نات كوفيند، في القصر الرئاسي بنيودلهي، حفل عشاء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الهند قبيل حفل العشاء اجتماعا، نقل خلاله ابن سلمان تقدير العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الهندي، فيما حمله تحياته وتقديره للملك.

وعزف السلامان الوطنيان، السعودي والهندي، في بداية الحفل، وألقى الرئيس الهندي كلمة رحب فيها بولي العهد والوفد المرافق، مستذكراً الزيارات التاريخية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 2006، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنيودلهي، في عام 2014، وزيارة رئيس وزراء الهند إلى المملكة العربية السعودية، في عام 2016، التي أسفرت عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية.