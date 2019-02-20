ولي العهد يصدر أوامر بشأن سجناء هنود في السعودية

أعلن ريفيش كومار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا، كما وافق على زيادة الحصة المخصصة للحجاج الهنود.

وغرد كومار عبر حسابه على "تويتر"، بأن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج الهنود إلى 200 ألف سنويا، بعد أن كان 175 ألفا.

Another big deliverable!



At the request of the PM @narendramodi, His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia has ordered the release of 850 Indian prisoners lodged in Saudi jails. pic.twitter.com/jIVTCbIRLa — Raveesh Kumar (@MEAIndia) February 20, 2019

وأضاف كومار أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجينا هنديا داخل السجون السعودية من إجمالي عدد 2224 سجينا في المملكة.

ويتواجد ابن سلمان في الهند، خلال زيارة شهدت التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.

And another important take away from the visit of #SaudiCrownPrince which would help more Indian pilgrims to perform the Haj



His Royal Highness the #SaudiCrownPrince announced the increase in quota for Indian Haj pilgrims to 200,000 at the request of PM @narendramodi. pic.twitter.com/FrPR3hc2eD — Raveesh Kumar (@MEAIndia) February 20, 2019

وتأتي الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين. وستستمر الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، لمدة يومين.