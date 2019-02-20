مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" وسقوط 14 قتيلا وجريحا

شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا على قوات يمنية وسعودية، في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني قبالة، منفذ علب الحدودي الدولي في عسير.



© AP Photo / Hani Mohammed مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة ومسلحي "أنصار الله" شرقي الحديدة

كما قصفت "أنصار الله" بقذائف المدفعية تجمعات لقوات يمنية قبالة السديس في قطاع نجران، موقعة قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين بينهم قيادات، حسب المركز الإعلامي لـ"أنصار الله".

وفي ذات القطاع، شن مقاتلو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة ورقابة مراش.

ووفقا لـ"أنصار الله" حقق القصف إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية السعودية بنجران.

وعلى صعيد آخر، دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، و"أنصار الله"، اليوم، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات نفذت هجوما على مواقع لـ"أنصار الله" شرق مديرية مستبأ شمال حجة.

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ووفقا للمصدر، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة 14 من الطرفين، في حين تمكن الجيش اليمني من أسر عنصرين من "أنصار الله".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة شنوا هجوما على مواقع للجيش اليمني في مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة، أدى إلى إلحاق خسائر في صفوف القوات الحكومية.

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أما في قطاع جيزان، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله"، كميناً لقوات يمنية قبالة جبل قيس، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.