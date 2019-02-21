مئات الدبابات والعربات الأمريكية تنضم للقوات المتقهقرة من سوريا باتجاه العراق

انسحب رتل أمريكي كبير، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من الحسكة وشمالي محافظة الرقة مرورا ببلدة عامودا قرب الحدود السورية التركية، باتجاه الحدود العراقية في شمال شرق سوريا.

© AFP 2018 / Jim MacMillan, File اتفاق على سحب القوات الأمريكية من سوريا عبر الأراضي العراقية

وقال مراسل "سبوتنيك" في منطقة شرق الفرات: "إن رتلا عسكريا أمريكيا مؤلفا من نحو 120 دبابة ومدرعة وسيارات هامر ودفع رباعي وآليات دفاع جوي وبيوت محمولة على ناقلات طويلة، انسحب، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 20 شباط/فبراير، من مواقع أمريكية في الحسكة وشمال الرقة إلى شمال شرق سوريا مرورا بعامودا وباتجاه الحدود العراقية".

وأضاف المراسل: "إن هذا الرتل هو الثاني خلال الـ 24 الساعة الأخيرة تنفذه القوات الأمريكية بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي لقوات "التحالف" الذي تقوده واشنطن، ومع قطع التيار الكهربائي عن كامل المناطق المحيطة بخط سير الأرتال العسكرية الأمريكية باتجاه الحدود العراقية".

ومساء الثلاثاء، شهدت أجواء مدينة الطبقة جنوب غرب الرقة، تحليقا مكثفا لطائرات "هليوكبتر" لتغطية انسحاب قطع عسكرية ومعدات استخباراتية لوجستية من محيط "جزيرة عايد" على ضفاف بحيرة الأسد خلف سد الفرات.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي الأمريكي حلق بكثافة فوق المنطقة بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال الأمريكية بسحب ما تبقى لها من جنود وسيارات ومعدات وعتاد في تلك المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية نفذت خلال الأيام الأخيرة عدة عمليات انسحاب لأرتال عسكرية لها من محافظتي الرقة والحسكة.

وفي العاشر من الشهر الجاري، انسحب رتل أمريكي مؤلف من 30 سيارة بعضها محمل على ناقلات وبينها عدة أنواع من الآليات الثقيلة والمدرعات المتنوعة وعربات "الهمر" وعربات "بيك آب"، من مقره في مدينة الطبقة بالريف الجنوبي الغربي لمحافظة الرقة، حيث كانت القوات المنسحبة تتخذ من إحدى المدارس الابتدائية الحكومية مقرا لها، تقع في منطقة "جزيرة عايد"، وتوجهت نحو مركز المحافظة الواقعة شرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا.

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وفي اليوم نفسه انسحب رتل عسكري أمريكي ثان يضم عشرات الآليات والمدرعات، من قاعدة "جلبيا" الأمريكية الواقعة في ريف الرقة الشمالي، غرب مدينة تل أبيض باتجاه بلدة المالكية في ريف الحسكة.

وتشهد مدينة الرقة وريفها تصاعدا كبيرا في حدة الاحتجاجات التي ينظمها الأهالي ضد تنظيم "قسد" الكردي الذي يعمل تحت إمرة "قوات التحالف" الذي يقوده الجيش الأمريكي شرق سوريا.