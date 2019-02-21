إعلامي قطري يكشف وثائق بقرار إماراتي "يخفف الحظر عن الدوحة"

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول وثيقة أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من قطر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة في 12 فبراير/شباط الجاري، تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، بشأن تحديث الإجراءات المتعلقة بقرار الحظر البحري على دخول السفن التي تحمل علم قطر إلى الموانئ الإماراتية.

وقالت إدارة الموانئ: "بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه جرى تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي".

موانئ #أبوظبي تتراجع عن قراراتها بشأن التصدير والإستيراد من #قطر فتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى #قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم #قطر.. بينما قرارها في يونيو 2017 قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى #قطر

وضع إقتصادي سيّء تعيشه موانئ #الامارات pic.twitter.com/2iNcBWwisn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

وأضافت الإدارة: "عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون"، موضحة أن القرار استثنى ما وصفه بـ"حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية".

وشددت التعليمات على ضرورة منع السفن التي ترفع علم الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر، وأن يتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ إصداره يوم 12 فبراير.

وزعم الإعلامي القطري جابر الحرمي، أن موانئ أبوظبي "تتراجع عن قراراتها بشأن التصدير والاستيراد من قطر، فتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم قطر. بينما قرارها في يونيو/حزيران 2017، كان قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى قطر".

يذكر أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فرضت على قطر حظرا اقتصاديا وسياسيا، عقب توجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة.