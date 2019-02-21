الداخلية السعودية تعلن تنفيذ أمر ملكي بإعدام 4 أجانب

وأصدرت وزارة داخلية المملكة بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة، بالإضافة إلى إعدام آخر بتهمة الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها واغتصب أربع نساء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

© AFP 2018 / OZAN KOSE إعدام أجنبية في السعودية يثير أزمة

وقالت الوزارة إن الثلاثة المتهمين بالتهريب وترويج المخدرات، يمنيي الجنسية، والرابع مواطن صومالي

وأيدت محكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا السعودية، أحكام القتل التعزيزي بحق الأربعة أجانب، التي أصدرتها المحكمة الجزئية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها إنها بإعلانها تنفيذ القتل التعزيزي "تؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وبحسب "ميديل إيست مونيتور"، فإنه وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أعدمت المملكة في عام 2018، 143 شخصاً، 57 منهم بسبب جرائم المخدرات. وتم تصنيف السعودية بين الدول الخمس الأولى في العالم تنفيذا لحكم الإعدام.



