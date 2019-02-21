مشتاق للسعودية... صيني يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان (فيديو)

وجه مواطن صيني رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أورد فيها جانبا من حياته قضاه في المملكة.

ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، اليوم الخميس 21 فبراير / شباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت صفحة مركز التواصل الحكومي السعودية الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه لمواطن صيني يدعى أشرف واسمه الصيني (نيو)، مشيرة إلى أنه يوجه رسالة إلى ولي العهد، الذي يزور بكين.

وتقول التدوينة: "بماذا يترنم أشرف عندما يشتاق للمملكة. حكاية من بكين، للعيش في المملكة، والتنقل بين مدنها، لـ 14 عاما".

بماذا يترنم أشرف (أو نيو بالصينية) عندما يشتاق للمملكة؟ حكاية من بكين، للعيش في المملكة، والتنقل بين مدنها، لـ 14 عامًا. #ولي_العهد_في_الصين pic.twitter.com/bqdJtVQgry — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 21, 2019

ويقول أشرف في الفيديو إنه عاش في السعودية ودرس فيها وأنه عرف غالبية مدنها، مشيرا إلى أنه تأثر بالثقافة السعودية، وأن السعوديين كرماء، وأنه يتمنى أن تكون زيارة ولي العهد للصين سببا في دعم العلاقات بين البلدين.

وأوضح أشرف الصيني أنه عندما يشتاق إلى السعودية يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.