"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز 4 سفن نفطية

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، قوات التحالف العربي، باحتجاز ومنع وصول أربع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن قوات التحالف تحتجز وتمنع 4 سفن مشتقات نفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة تعتمد آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.