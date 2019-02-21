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13:11 21 فبراير/ شباط 2019
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    سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية

    مصر توقع منحة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 80 مليون جنيه

    © Photo / Ministry of Investment and International Cooperation
    العالم العربي
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    وقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي، منحة لتنمية وتطوير ريادة الأعمال بقيمة 80 مليون جنيه، اليوم الخميس 21 فبراير/شباط.

     وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من مصر، والسيدة مالين بلومبرج، مديرة مكتب بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري.

    بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تتضمن المنحة دعم تمكين رواد الأعمال، أصحاب الأفكار البحثية والمبتكرة، وخاصة من الشباب والمرأة، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية، وهي الأعمال الزراعية والطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية، فيما يختص بالحرف اليدوية والفنية، وتشمل الأنشطة المندرجة ضمن المنحة، تقديم الدعم للمنصة القومية لريادة الأعمال، وتعزيز الروابط مع المنصات الإقليمية، من خلال الترويج والربط الشبكي وتنظيم الفعاليات، والجولات الدراسية ورعايتها لزيادة الوعي ولتبادل المعلومات، وتطوير القدرة على الالتحاق بـ "الدورات المفتوحة المتاحة على الإنترنت" باللغة العربية، المتعلقة بتنمية ريادة الأعمال وتدريب الشركات الناشئة.

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    وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محوري ورئيسي للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وتوفير فرص عمل ودعم المستثمر الصغير.

     موضحة أنه سيتم توفير ما يقرب من (5) برامج حاضنة للشركات الناشئة، مع التركيز على محافظات الصعيد والوادي الجديد والقاهرة الكبرى.

    تغطي البرامج أنشطة مثل التدريب على ريادة الأعمال، وتدريب مخصص للقطاعات ذات الأولوية، ومنح تصل إلى 3 آلاف دولار، لكل عمل للمساعدة في تلبية احتياجات التطوير المبكرة، وتوفير ما يقرب من (7) برامج لتسريع وتيرة التدريب للمبتدئين، الذين تشملهم البرامج الحاضنة ولمؤسسات النمو المبكر، مشيرة إلى أن المنحة ستوفر أكثر من 5500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء 480 شركة ناشئة.

    وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن المنحة دليل على تعاون مع شريك أساسي في أفريقيا، وهو بنك التنمية الأفريقي، مشيرا إلى أن المنحة خاصة باستراتيجية الدولة فى دعم الشباب والنساء في الجامعات.

    وذكرت مالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، أن أولويات البنك هي دعم مصر في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المنحة تبنى على نجاحات قائمة في مصر، وتعطى أولوية لصعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا وتستهدف 50 % من السيدات، كما تركز على الطاقة النظيفة واطلاق الابتكار، مؤكدة أن البنك حريص على تقديم الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    سحر نصر, أفريقيا, الاستثمار, مصر
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