وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد تحطم طائرة حربية غربي البلاد

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة "سو- 24 " كانت في مهمة تدريبية بولاية تيارت غربي الجزائر.

© Sputnik . Vitaliy Belousov تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها غربي الجزائر

تونس — سبوتنيك . وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "طائرة مقاتلة تابعة للقاعدة الجوية بعين وسارة، كانت في مهمة تدريبية ليلية مبرمجة تحطمت، مساء أمس، أثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان، بضواحي بلدية الرشايقة ولاية تيارت غربي الجزائر".

وأكد البيان أن اثنين هما طاقم الطائرة، القائد ومساعده، قتلا في الحادث، مشيرا إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

وتشهد الجزائر، خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الطائرات، كان أكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل في نيسان/أبريل 2018، في مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلالها 257 شخصا أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين كانوا بصدد التنقل إلى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.