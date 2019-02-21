الإمارات تعقد صفقة ذخائر روسية بقيمة 35.5 مليون دولار

وقعت دولة الإمارات عقدا مع الشركة الروسية المسؤولة عن توريد الأسلحة "هاي بريسيجين ويبونز"، اليوم الخميس، لتوريد ذخائر متنوعة لصالح القوات البرية في الدولة، بقيمة 129.650 مليون درهم (حوالي 35.5 مليون دولار أمريكي).

أبو ظبي — سبوتنيك. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، العميد الركن محمد الحساني، والمتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس"، العقيد الركن فهد الذهلي.

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وجاء التوقيع، ضمن 14 صفقة أبرمتها القوات المسلحة الإماراتية، منها 7 صفقات مع شركات دولية، بلغت قيمتها الإجمالية 267.631 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصفقات، التي وقعتها القوات المسلحة الإماراتية مع شركات دولية ومحلية، خلال 5 أيام من عمر المعرضين، 20 مليار و53.699 مليون درهم (5.62 مليار دولار).

وأوضح العميد الحساني أن هذه الصفقات "ستعطي قيمة إضافية للقوات المسلحة الإماراتية".

كانت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الخميس، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.

وتعرض كبريات الشركات العالمية المتخصصة، آخر منتجاتها المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات وأنظمة المحاكاة.