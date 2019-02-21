أبو الغيط يستقبل الرجوب ويؤكد دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، أن اللقاء شهد نقاشا موسعاًحول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، ومستجدات ملف المصالحة والأوضاع في قطاع غزة، مع استعراض أبعاد الضغوط المختلفة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال حجز عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

© REUTERS / HANDOUT أحمد أبو الغيط: لا أعتقد أن العرب يتنافسون على لبنان

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص على التأكيد في هذا الصدد على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة، أخذا في الاعتبار أن وحدة الصف الفلسطيني تظل عنصر قوة رئيسي في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي، مجددا التشديد على المساندة الكاملة للجامعة العربية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية في نضالهما من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عفيفي أن المسئول الفلسطيني حرص بدوره على تقديم الشكر على المساندة الخاصة التي تحظى بها القضية الفلسطينية من جانب الأمين العام والأمانة العامة للجامعة، معربا عن تطلعه لأن تشهد القمم والاجتماعات الوزارية القريبة المقبلة للجامعة العربية استمرار التأكيد القوي على مساندة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي وأطراف خارجية أخرى بهدف التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني.