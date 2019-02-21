الأردن يؤكد على حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

موسكو — سبوتنيك. وقال العضايلة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "اليوم ندوة مهمة حول القدس والتطورات في القدس، والأردن بصفة جلالة الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لذلك يتحمل الأردن عبأ كبيرا للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة، التي تعاني الآن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المتطرفين".
وأشار العضايلة، إلى "الإغلاقات التي يمارسها المتطرفون اليهود على المسجد الأقصى، وحتى المقدسات المسيحية لم تسلم من هذه الاعتداءات، في العام الماضي كان هناك حوالي 40 اعتداء على المقدسات المسيحية وعلى الكنائس وأيضا أوقفوا الضرائب التي كانت تحصل عليها الكنيسة".
وأثنى السفير الأردني على الجهد التي تقوم به ممثلية جامعة الدول العربية في موسكو، بعقدها ندوة في مقر وكالة الأنباء العالمية "روسيا سيغودنيا" اليوم، بحضور معظم السفراء العرب ومنظمات روسية مختلفة للتعريف بالتطورات والتهديد الذي تتعرض له المدينة المقدسة.
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