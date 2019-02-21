الأردن يؤكد على حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

أكد السفير الأردني لدى روسيا، أمجد العضايلة، أن الأردن سيعمل مع المجتمع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى الدور الروسي الداعم والمساند لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

موسكو — سبوتنيك. وقال العضايلة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "اليوم ندوة مهمة حول القدس والتطورات في القدس، والأردن بصفة جلالة الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لذلك يتحمل الأردن عبأ كبيرا للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة، التي تعاني الآن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المتطرفين".

© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU ملك الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند تطورات القضية الفلسطينية

وشدد السفير الأردني، على أنه "لابد من التأكيد على الدور الروسي المهم المساند والداعم ل حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، نحن سنعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن و تسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية"

وأشار العضايلة، إلى "الإغلاقات التي يمارسها المتطرفون اليهود على المسجد الأقصى، وحتى المقدسات المسيحية لم تسلم من هذه الاعتداءات، في العام الماضي كان هناك حوالي 40 اعتداء على المقدسات المسيحية وعلى الكنائس وأيضا أوقفوا الضرائب التي كانت تحصل عليها الكنيسة".

وأثنى السفير الأردني على الجهد التي تقوم به ممثلية جامعة الدول العربية في موسكو، بعقدها ندوة في مقر وكالة الأنباء العالمية "روسيا سيغودنيا" اليوم، بحضور معظم السفراء العرب ومنظمات روسية مختلفة للتعريف بالتطورات والتهديد الذي تتعرض له المدينة المقدسة.