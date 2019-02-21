في رسالة خطية تسلمها وزير الداخلية القطري... أمير الكويت يخطر تميم بـ"اهتماماته"

بعث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة لنظيره القطري، الشيخ تميم بن حمد، أعرب فيها عن اهتمامه بتطوير العلاقات مع قطر؛ تأكيدا لقوة الرابطة التي تجمع البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، تلقى اليوم الخميس الأمير تميم بن حمد رسالة خطية من نظيره أمير دولة الكويت، بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تسلمها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى الدولة.#قنا pic.twitter.com/gfIV0j2cRA — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2019

يذكر أن أمير قطر قام بزيارة مؤخرا لدولة الكويت، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، والتقى خلالها بالشيخ صباح الأحمد.

وشهدت الزيارة، إهداء أمير قطر نظيره الكويتي قميص المنتخب القطري الذي توج بطلا لكأس أمم آسيا 2019.

يذكر أن الكويت تبذل جهود لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.