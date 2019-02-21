فيديو لمحاكمة عسكرية في السعودية‎ يثير جدلا... ورد رسمي

وفي المقطع المسرب يظهر رجل بزي عسكري يقف في المنتصف بين عدد من الضباط، ويسمعون جميعا بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه.
وظهر في المقطع المتداول نزع رتبة العسكري وتجريده من بدلته العسكرية، وطرده من الطابور برفقة عسكري آخر.
#فيديو— عاجل السعودية (@3ajel_ksa) February 21, 2019
تجريد عسكري في السجون من رتبته العسكرية
بسبب تهريبه لمسجون أثناء فترة خدمته pic.twitter.com/EVusKuWLKu
وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصوير ونشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن هذا شأن داخلي لم يكن من الضروري نشره للعامة، وقال البعض أن مثل هذا المقطع يعد أسرارا عسكرية لا يجوز نشرها، بينما اعتبر البعض أن نشر المقطع فيه ردع لمن يقوم بنفس هذا الجرم.
تمنى من المسؤولين محاسبة صاحب هذا الحساب فوراً— 👁سلطان 👁 (@k7Az56o9plCS6mi) February 21, 2019
لماذا ينشر اسرار عسكرية للعالم
هذي اسرار عسكرية وادارية لايحق لك نشرها مهما كان
نرجو محاسبت الشخص اللي نشرها لايوجد عنده امانه لاسرار الدوله
وعلق العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، على المقطع المتداول، وقال إنه "ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصوير وتداول المقطع، وأنه يعتبر تصرفاً فردياً".
وأكد المتحدث الرسمي على أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته".
المتحدث الرسمي:— السجون (@pgd_KSA) February 21, 2019
المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بتصويره وتداوله، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته. pic.twitter.com/PExLJ5uzRV
بينما قال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن التصوير تم بمعرفة المسؤول الكبير الذي حضر محاكمة العسكري، وأنه (المسؤول) يعطي الأوامر في نهاية المقطع المتداول بإنهاء التصوير، وطالب صاحب هذا الحساب بمحاكمة هذا الضابط بتهمة التشهير.
#محاسبه_المشهرين_بالعسكرى_الحويطى— أبويزن (@Abu_Yzin) February 21, 2019
واضح المقطع اخر التصوير الي سلب البدله يعطي المصور الاوامر مخطط لتصوير نناشد بمحاسبتهم وتطبيق عليهم عقوبة التشهير
التدقيق بنهاية المقطع 👇 pic.twitter.com/fC8eS5T2c4
وأشار المتحدث باسم السجون في تعليقه على أن المقطع يظهر محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه.
ولفت إلى أنه في مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في ذات النظام التي أكدت على إعلان العقوبة وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام.
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