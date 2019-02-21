تسجيل
17:47 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الأمير الوليد بن طلال

    الوليد بن طلال يخرج بفيديو جديد... يوجه فيه كلمات مؤثرة (فيديو)

    © AP Photo / Farah Abdi Warsameh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بكلمات مؤثرة، تذكر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والده الراحل، الأمير طلال بن عبد العزيز، خلال مناسبة عامة.

    وغلب حديث الوليد عن والده، على الكلمة التي ألقاها، خلال حفل تخرج 1395 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة العربية المفتوحة.

    الأمير طلال بن عبد العزيز أل سعود
    © AP Photo / HASAN JAMALI
    يتقدمهم الوليد وابن سلمان... هؤلاء شاركوا في وداع الأمير طلال (صور + فيديو)
    وخاطب ابن طلال والده الراحل، في بداية كلمته، قائلا له: "عاهدت فقصدت، ووعدت فأوفيت، لقد كان همك ابتغاء وجه الله ولم تكن تبحث عن مجد شخصي أو إطراء أو سمعة، بقدر تحسين أكثر الفئات ضعفا في المجتمعات العربية بغض النظر عن جنس أو لون أو دين".

    وتابع متأثرا: "نسأل الله العلي القدير أن تكون أعمالك الصالحة في الدنيا نور في المكان الذي ترقد فيه".

    واصل الوليد بن طلال عن والده: "أقف اليوم الآن أمامكم ومشاعر الحزن والألم تختلط لدي مع مشاعر الأمل لدي، لأنني لم أكن أتصور أن أقف في هذا المكان، في غياب الرجل الذي كان يقف فيه، صاحب الأفكار الخلاقة، والذي ملأ الدنيا بالأعمال الإنسانية، ولكن هذا قضاء الله وقدره".

    وأردف: "أما مشاعر الأمل والتفاؤل لدي، فهذا حلم والدي ووالدكم، وهو تحقق في غيابه كما تحقق في حياته، مما يؤكد صدق نظريته بشأن الأفكار التي تبقى وتنمو بعد غياب أصحابها".

    واستشهد الوليد بن طلال لأحد مقولات والده في الكلمة، وهي:

    "الدول لا تبنى بحجم الموارد والإمكانات المادية، ولكن بالإرادة والإيمان بالإنسان والاستمرار في بناءه والاستثمار فيه".

    كما أشار إلى "الدور الكبير الذي لعبه والده الراحل في الجامعة العربية، والفقراء وأصحاب الدخل المحدود والقدرات الخاصة".

    ولفت للجميع إلى أنه "كان متواضعا ويبتسم للجميع في كافة أنحاء المعمورة".

    وتعد هذه أول تصريحات لوسائل الإعلام من الوليد بن طلال عن والده الراحل، منذ وفاته.

    وتوفي الأمير السعودي، طلال بن عبد العزيز، في شهر ديسمبر/كانون الأول، عن عمر يناهز 88 عاما، حيث إنه من مواليد 15 أغسطس/آب 1931، وهو والد الأمير الوليد بن طلال.

    والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، حيث التقطت صورة للملك وهو يقبل يد أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرك.

    انظر أيضا:

    "رقم قياسي" يعيد الوليد بن طلال إلى "تويتر"
    مملكة الوليد بن طلال تخرج عن صمتها بشأن "ضغوط من السلطات"
    الوليد بن طلال يظهر بعد غياب... ومفاجأة "الزعيم" للسعوديين (فيديو)
    الوليد بن طلال يتلقى العزاء في وفاة والده من أمير الكويت (صور)
    بالفيديو... تصريح "غير تقليدي" من محمد بن سلمان في حضور الوليد بن طلال
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الوليد بن طلال, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, حفل تخرج, الديوان الملكي السعودي, الأمير طلال بن عبد العزيز, الوليد بن طلال, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك