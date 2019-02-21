بالصور... محمد بن سلمان يقف على أحد "عجائب الدنيا السبع"

قام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بزيارة إلى واحد من أشهر معالم الصين، وأحد عجائب الدنيا السبع، هو سور الصين العظيم.

واطلع ابن سلمان على المعالم التاريخية والحضارية للسور، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.

عاجل | #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يزور #سور_الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChinahttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/tocFLiaSmv — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 21, 2019

​صور | #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يزور #سور_الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChinahttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/B610usCwkJ

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 21, 2019

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي لسور الصين العظيم، بعد وصوله إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم.

وكان في استقبال محمد بن سلمان لدى وصوله مطار بكين، نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية، خي لي فونغ، وسفير السعودية لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

وتستغرق زيارة محمد بن سلمان للصين يومان، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).