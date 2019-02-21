أول تعليق من قطر حول حادث طائرتها في الأجواء السودانية

صدر من قطر أول تعليق رسمي، بشأن الكارثة التي كادت أن تتعرض لها طائرة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، في الأجواء السودانية.

اعتذرت شركة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، عن تأخر رحلتها رقم (1409)، التي كانت متجهة من الدوحة إلى لاغوس، بسبب عطل فني، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونوهت أنها قدمت كامل المساعدة لركابها أثناء معالجة تلك المشكلة الفنية الطارئة.

الخطوط الجوية القطرية تعتذر عن تأخر رحلتها رقم (1409) المتجهة من الدوحة إلى لاغوس، بسبب عطل فني، منوهة بأنها قدمت كامل المساعدة لركابها أثناء معالجة تلك المشكلة الفنية الطارئة. #قنا pic.twitter.com/vVwGy80Rux — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2019

​وقال الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي نصر، إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ في إحدى ماكيناتها، ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط.

والطائرة القطرية من طراز "بوينغ" 777.800 وكانت تحمل على متنها 173 راكبا.

وأوضح المهدي، أنه تم منح قائد الطائرة الإذن، وتم تجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام.