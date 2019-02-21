بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد 24 فبراير/ شباط إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية.

وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل/ نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الجزائري في وقت سابق أنه لم يعد بنفس القوة البدنية التي كان عليها ولم يخف هذا يوما على شعبه، وأضاف "كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد".