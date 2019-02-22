المقاومة الوطنية تتهم "أنصار الله" باستهداف مطاحن البحر الأحمر شرق الحديدة

اتهمت قوات المقاومة الوطنية المدعومة من التحالف، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الخميس 21 فبراير/شباط، باستهداف مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن، بقصف مدفعي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح: "إن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا استهدفت بقذائف هاون، مساء الخميس، مطاحن البحر الأحمر الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة".

وأضافت الوكالة، أن "قذيفة هاون سقطت جوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تلبي احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين جائع لمدة شهر".

سبق أن استهدفت المليشيات #الحوثية مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون صومعتين تسببت باحتراقهما وإتلاف ما تحتويانه من قمح يلبي احتياجات ملايين الجياع #وكالة_2_ديسمبر_الإخبارية #yemen

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وأشارت إلى، أن "الاستهداف لمطاحن البحر الأحمر مجددا، يأتي بعد ساعات من قصف مماثل شنته المليشيا على مجمع إخوان ثابت التجاري في شارع صنعاء بالحديدة، تسبب في احتراق أحد الهناجر وإتلاف محتوياته".

وتعرضت مطاحن البحر الأحمر في 24 يناير المنصرم، إلى قصف بقذائف الهاون، أسفر عن تدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح، في حين تبادل طرفا النزاع الاتهامات بالوقوف ورائه.